Antalya'da motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 107 ekip ve 244 personelin katılımıyla motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Uygulamada 2 bin 341 kişi ve bin 919 araç sorgulandı, 12 motosiklet trafikten men edildi, 1 hacizli-yakalamalı motosiklet ele geçirildi ve 6 aranan şahıs yakalandı.
Antalya'da 107 ekip 244 personelin katılımıyla 52 noktada motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde motosiklet, traktör, servis araçları ve sürücülerine yönelik 107 ekip, 244 personelin katılımı ile 52 noktada uygulama gerçekleştirildi.
2 bin 341 kişi ile bin 919 aracın sorgulandığı uygulamalarda, 12 motosiklet trafikten men edildi, 1 hacizli-yakalamalı motosiklet ele geçirildi, 1 kişiye adli işlem uygulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı.
Ekipler ayrıca 37 iş yerini de denetledi. - ANTALYA