Antalya'da motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı

Antalya'da 107 ekip 244 personelin katılımıyla 52 noktada motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde motosiklet, traktör, servis araçları ve sürücülerine yönelik 107 ekip, 244 personelin katılımı ile 52 noktada uygulama gerçekleştirildi.

2 bin 341 kişi ile bin 919 aracın sorgulandığı uygulamalarda, 12 motosiklet trafikten men edildi, 1 hacizli-yakalamalı motosiklet ele geçirildi, 1 kişiye adli işlem uygulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı.

Ekipler ayrıca 37 iş yerini de denetledi. - ANTALYA