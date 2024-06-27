Antalya'da Motosiklet Sürücüsüne 13 Bin 500 TL Cezai İşlem

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan trafik ve asayiş denetiminde bir motosiklet sürüşücüsüne yetersiz ehliyet, kask takmama ve sigortasız araç kullanmak gibi ihlallerden toplamda 13 bin 500 TL ceza yazıldı. Motosiklet ise trafikten men edildi.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin farklı noktalarında trafik güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla trafik ve asayiş denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda; İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde durdurulan 07 UP 493 plakalı motosiklet sürücüsünün kasksız olduğu görülerek, yetersiz ehliyet ve sigortasız araç kullandığı tespit edildi. Sorumsuz sürücüye kask takmamak, yetersiz ehliyet ve sigortasız araç kullanmak gibi ihlallerden toplamda 13 bin 500 TL ceza yazıldı. Ceza yazılan 07 UP 493 plakalı motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekilerek trafikten men edildi.

7 araca 27 bin TL ceza yazıldı

Yapılan denetimde ayrıca; 70 araç ve araçlarda bulunan toplam 70 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulanan araçlar ve şahıslarda; eksik evrakı bulunan ve trafik kurallarına uymayarak trafiği tehlikeye sokan 7 araç sürücüsüne farklı kural ve ihlallerinden toplamda 27 bin TL idari para cezası uygulandı. GBT sorgusu yapılan 70 kişide ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. - ANTALYA