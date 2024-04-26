Antalya'da motosiklet sürücüsü yaya geçidinde kaza yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan yayaya çarpmamak için frene basan motosiklet sürücüsü, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 07 AYR 929 plakalı motosikletin sürücüsü Mesut Ergün, yaya geçidinden geçmekte olan yayayı son anda fark ederek frene bastı. Motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Ergün yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA