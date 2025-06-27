Antalya'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonrası Havaya Savruldu

Antalya'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Sonrası Havaya Savruldu
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Manavgat'ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü havaya savruldu. Kaskı sayesinde ölümden dönen sürücü hafif yaralandı. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevzat Ö. idaresindeki 07 BUH 380 plakalı motosiklet, Mustafa A. yönetimindeki 07 YBY 66 plakalı otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada çarpmanın etkisiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, otomobilin ön camına çarparak camın kırılmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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