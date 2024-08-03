Antalya'da Motosiklet Sürücüsü Kamyonla Kaza Yaptı
Antalya'da motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde duran kamyonu fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya'da motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde duran kamyonu son anda fark edince frene basarak durmaya çalıştı, ancak motosikletin kayması sonucu kamyona arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan İsmail Yıldız'ın kullandığı 07 NM 341 plakalı motosikletin, Çenger Mahallesi'ne geldiğinde, emniyet şeridinde bulunan Erdal Kuru'ya ait 07 LUV 85 plakalı kamyona çarpmamak için frene basmasıyla meydana geldi. Motosiklet, fren sonrası asfaltta kayarak kamyona arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Yıldız, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA