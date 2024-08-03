Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Motosiklet Sürücüsü Kamyonla Kaza Yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde duran kamyonu fark edemeyerek arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'da motosiklet sürücüsü emniyet şeridinde duran kamyonu son anda fark edince frene basarak durmaya çalıştı, ancak motosikletin kayması sonucu kamyona arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan İsmail Yıldız'ın kullandığı 07 NM 341 plakalı motosikletin, Çenger Mahallesi'ne geldiğinde, emniyet şeridinde bulunan Erdal Kuru'ya ait 07 LUV 85 plakalı kamyona çarpmamak için frene basmasıyla meydana geldi. Motosiklet, fren sonrası asfaltta kayarak kamyona arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Yıldız, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

 Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

 Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti

Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı

Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title