Üye Girişi
Haberler

Antalya'da motosiklet sürücüsü ile esnaf arasında bıçaklı kavga yaşandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tramvay yolunda seyreden motosiklet sürücüsü ile vatman arasında çıkan tartışma, esnafın araya girmesiyle büyüdü. Tartışmayı ayırmak isteyen esnaf ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan kavgada, motosiklet sürücüsü eline aldığı bıçakla esnafın peşinden gitti. Olay yerine gelen vatandaşlar ve esinin müdahalesiyle şahıs uzaklaştırıldı.

Antalya'da tramvay vatmanı ile tartışan motosiklet sürücüsü olayı ayırmak için gelen esnafla tartıştı. Hızını alamayan genç motosikletinden aldığı bıçak ile esnafın peşinden gitti.

Olay, dün Antalya'nın Muratpaşa ilçesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Tramvay yolunda seyreden motosiklet sürücüsü ile vatman arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bu sırada tartışmayı gören bir esnaf tarafları ayırmak için araya girdi. Ancak ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü bu kez de kavgayı ayırmak isteyen esnaf ile tartışmaya başladı. Kavgayı araya giren esnafın eşi ayırırken, öfkesini alamayan motosiklet sürücüsü eline aldığı bıçak ile esnafın peşinden işyerine gitti. Bu sırada olay yerinde bulunan vatandaşlar ve eşi tarafından uzaklaştırılan şahıs motosikletiyle olay yerinden ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Muratpaşa antalya 3-sayfa Güncel Kavga

Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

Narin'in ailesine neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt

 Yeşil tülbent muamması! Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

Jandarmaya verdiği yanıt annenin adını şüpheliler listesine yazdırdı

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri başından vurularak öldürüldü

Ünlü kick boksçunun kafasına sıktılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
META kabul etti! Narin'in amcasının silinen mesajları Türkiye'ye gönderilecek mi? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 10 Eylül Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi? DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN? DGS tercihi ne zaman yapılacak? 2024 DGS ek yerleştirme ne zaman belli olacak? Narin'in annesi neden şüpheli? Narin'in annesi Yüksel Güran neden suçlanıyor? GÜNCEL DÖVİZ KURU! Dolar, euro ve altın kaç lira? Bugün döviz kuru ne kadar? Sevda Demirel kimdir? Sevda Demirel ne dedi? Ezgi Mola ne dedi? Ezgi Mola Narin cinayeti sonrasında ne söyledi? Kate Middleton ne kanseri, tedavisi bitti mi? Galler Prensesi Kate Middleton'ın sağlık durumu nasıl? Teoman Südor kimdir? Ressam Teoman Südor öldü mü, ölüm sebebi ne? iPhone 16 çıktı mı? Türkiye'ye iPhone 16 geldi mi? iPhone 16 fiyatı kaç TL?
title