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Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Özel Denetim: 18 Bin Kişi Kontrol Edildi

Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Özel Denetim: 18 Bin Kişi Kontrol Edildi
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan özel denetimlerde 18 bin 554 motosiklet sürücüsü ve yolcusu kontrol edildi. Kural ihlali yapan sürücülere milyonlarca lira ceza kesilirken, 114 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan özel denetimlerde 18 bin 554 sürücü ve yolcu kontrol edildi. Kural ihlali yapan sürücülere toplamda milyonlarca lira ceza kesilirken, 114 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan özel denetimler kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik geniş çaplı kontroller gerçekleştirildi. Trafik kazalarını ve bu kazalardan kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları önlemek amacıyla yapılan denetimlerde binlerce sürücü kontrol edilirken, birçok kural ihlali tespit edildi.

Denetimlerde toplam 18 bin 554 yolcu ve sürücü kontrol edildi. Kask ve koruyucu başlık takmayan 268 sürücüye 266 bin 124 TL, plakasız motosiklet kullanan 6 sürücüye 94 bin 272 TL, alkollü motosiklet kullanan 5 sürücüye 60 bin 455 TL, sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanan 47 sürücüye ise 877 bin 819 TL trafik idari para cezası kesildi. Denetimler kapsamında 114 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik kazalarını ve bu kazaların yol açtığı can kayıplarını en aza indirmek amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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