Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Büyük Ceza!

Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Büyük Ceza!
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Manavgat'ta gerçekleştirilen denetimlerde 126 motosiklet sürücüsüne toplam 510 bin 503 TL ceza kesildi, 13 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Manavgat'ta gerçekleştirdiği denetimlerde 126 motosiklet sürücüsüne toplam 510 bin 503 TL ceza kesildi, 13 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat'ta "Huzur ve Güven" uygulaması kapsamında motosiklet sürücülerine yönelik geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda 88 sürücüye kask takmamaktan, 11 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 8 sürücüye plakası olmayan motosiklet kullanmaktan, 6 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 13 sürücüye ise sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan olmak üzere, toplamda 126 motosiklet sürücüsüne 510 bin 503 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 13 motosiklet trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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