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Antalya'da Motosiklet Sürücülerine Bilgilendirme ve Farkındalık Çalışması

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Antalya'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı. Trafik Denetleme Şube Müdürü ve ekipleri, sürücülere trafik kuralları, motosiklet kullanımı ve kaskın önemi hakkında bilgilendirme yaparak güvenli sürüşe dikkat çekti. Antalya'da motosiklet kazalarının artması nedeniyle yapılan bu çalışma ile sürücülerin bilinçlenmesi hedefleniyor.

Antalya'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı. Park girişinde trafik polisleri tarafından tek tek durdurulan motosiklet kullanıcıları önce uygulamaya denk geldiklerini düşündü. Trafik cezası kesileceğini düşünen motosiklet kullanıcıları eksikleri olup olmadığını kontrol ederken, kimileri de her dakika artan motosikletli sayısını görünce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bir süre sonra Trafik Denetleme Şube Müdürü tarafından yapılan açıklama ile motosiklet kullanıcıları rahat bir nefes aldı.

Sıkı denetim başlatıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan'ın da aralarında bulunduğu ekipler sürücülere trafik kuralları, motosiklet kullanımı, güvenli sürüş ve kaskın önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Antalya genelinde ciddi bir motosiklet sıkıntısı olduğunu belirten Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan, "Vatandaşlardan motosiklet kullananlar hakkında yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgiler geliyor. Bizler de bunun üzerine sıkı bir denetime başladık. Arkadaşlarımız sizleri trafikte nasıl hareket edeceğiniz konusunda ve öncelikle kask kullanımı hakkında bilgilendirecek. Bir de kaldırımlarda ve yaya yollarında kesinlikle motosikletlerin bulunmaması gerekiyor. Bu akşam sizlere ceza kesmeyeceğiz. Bir nevi eğitim faaliyetinde bulunacağız" dedi.

Güvenlik ekipmanlarının önemi

Motosiklet sürücülerini kask kullanımı ve sürüş güvenliği başta olmak üzere çeşitli konularda bilgilendiren Polis Memuru Erdinç Akman ise motosikletin günümüz şartlarında en pratik ve ulaşımı en kolay araçların başında geldiğini belirtti. Motosikleti güvenilir bir hale getirmenin kullanıcıların elinde olduğunun altını çizen Erdinç, "Motosiklet kullanımız sırasında muhakkak standartlara uygun kaskınızın olmasının yanı sıra, özellikle ellerinizi, bel bölgenizi, dirsek ve dizlerinizi koruyacak diğer güvenlik ekipmanlarını da taşımanız mümkün. Bunları kullanırsanız eğer kendinizi güvence altına alırsınız" ifadelerini kullandı.

Yayalara dikkat çekti

Motosiklet kullanıcılarının özellikle yaya yolları ve kaldırımları sık sık kullandığını hatırlatan Akman, "Bizler motosiklet kullanıcıları tarafından çok fazla ihlal ettiği yaya yollarının, kaldırımların kullanıldığını da görüyoruz. Bu sizin ve kaldırımı kullanan ve korunaksız olan yayaların da güvenliğini riske atar hale getiriyor. Sizlerin de birer taşıt olduğunuzu bilerek ve bunun farkındalığına vararak araçlarınızı kullanırken aynı diğer taşıtların olması gereken durumlardaki gibi yolunuzu takip etmeniz, şeridinizi uygun kullanmanız, araçların arasından geçmemeniz, duran trafiğin arasında araçların arasından kıvrılarak geçmemeniz veya aynalarınızı kapatarak tamamen kuralsız bir anlayışla araç kullanmanızı istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Motosiklet kazalarında Antalya ikinci sırada

Antalya'nın motosiklet kazalarında İstanbul'un ardından ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Erdiç, "Ne yazık ki meydana gelen kazalar anlamında baktığımız zaman motosiklet sayısının ilimizde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer almasından dolayı meydana gelen kazalar istatistiğinde 2024 yılının 7 aylık dönemi içerisinde yüzde 60 oranında motosiklet kazaları yer alıyor. Motosiklet kullanıyorsunuz, yolculuk yapıyorsunuz. Lütfen çok dikkatli olun" dedi.

"Aşılması gereken sorunlar var"

Trafik ekiplerinin bilgilendirmesine katılan motosiklet kullanıcısı Halit Ekin, Antalya'da artan motosiklet sayısına ve trafik yoğunluğuna dikkat çekerek "Güzel bir uygulama bu uygulamaların artması gerekiyor. Ciddi derecede motor kullanımı arttı son dönemlerde Antalya'da, buna bende dahil oldum. Hatta ehliyetimi de 2 ay önce aldım. Çok ciddi bir trafik yoğunluğu var Antalya'da, motokuryeler, paket servislerden kaynaklanan çok ciddi bir motor kullanımı var. Motokuryeler ve paket servisi yapan arkadaşların sağdan-soldan girmeleri kazalara sebebiyet veriyor. Tabii ki bu da aşılması gereken bir sorun bence, o sorunların aşılması da bu şekilde eğitimlerle olacaktır. Olması gereken bir şeydi, emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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