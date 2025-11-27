Haberler

Antalya'da Motosiklet Park Halindeki Araca Çarptı, İki Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı yönüne seyreden Buse A.'nın kullandığı 07 CGV 146 plakalı motosiklet, 5052 Sokak kavşağını geçtiği sırada yol kenarında park halindeki Mustafa A.'nın kullandığı 07 AGC 140 plakalı otomobilin açılan kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Buse A. ile yanındaki Arzu B. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin otomobilin sağından geçtiği sırada, yol kenarında park halindeki otomobilin sürücüsünün inmek için etrafını kontrol etmeden kapıyı açtığı ve açılan kapıya çarptığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
