Antalya'da motosiklet minibüs kapısına çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yol kenarında duran minibüsün sürücüsü tarafından açılan kapısına çarptı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 GE 893 plakalı minibüsün sürücüsü, aracı yol kenarında durdurdu. Bu esnada Rıza Büyükakça Caddesi'nden Nüfus Kavşağı'na seyir halinde olan M.B. idaresindeki 07 ND 085 plakalı motosiklet, minibüsten inmek isteyen sürücünün açtığı araç kapısına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü M.B. ile arkasında yolcu olarak bulunan F.B., savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA