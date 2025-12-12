Haberler

Antalya'da park halindeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Antalya'da park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi karşısına meydana geldi. Trafikte seyreden Mehmet Mustafa Ö. idaresindeki 07 BZU 160 plakalı motosiklet, yolun sağında park halindeki 07 BGS 332 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralandı. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA

