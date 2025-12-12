Antalya'da park halindeki otomobile çarpan motosikletli yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
Kaza, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi Türkan Sözen Kreş ve Gündüz Bakımevi karşısına meydana geldi. Trafikte seyreden Mehmet Mustafa Ö. idaresindeki 07 BZU 160 plakalı motosiklet, yolun sağında park halindeki 07 BGS 332 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralandı. Yaralı sürücü, 112 sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa