Antalya'da Motosiklet Kazasında Son Anda Kurtuluş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde karayoluna çıkan otomobilin çarptığı motosikletli, şans eseri arkadan gelen bir aracın altında kalmaktan kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde karayoluna çıkan otomobilin çarptığı motosikletli yola savrulduğu sırada arkadan gelen bir aracın altında kalmaktan sürücünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yaralanan motosikletli tedavi için hastaneye götürüldü.

Kaza, Eski Hisar Mahallesi D400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, giriş yasağı olan yerden D-400 Karayoluna çıkan Yüksek A'nın kullandığı 07 BZV 398 otomobil, Antalya istikametine seyir halindeki Hikmet T.'nin kullandığı 07 BOM 681 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, otomobilin çarpmasının ardından yolda sürüklenen motosiklet savrulurken, yerdeki sürücü arkadan gelen bir aracın altında kalmaktan sürücünün dikkati sayesinde son anda kurtuldu.

Yaralı sürücü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

