Haberler

Kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi teslim alındı

Kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi teslim alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da motosikletiyle seyir halindeyken damperli kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Batuhan Çakmak'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı ve memleketi Isparta'ya götürüldü.

Antalya'da dün motosikletiyle seyir halindeyken damperli kamyonun altında kalarak feci şekilde hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınarak memleketi Isparta'ya götürüldü.

Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda dün akşam 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, M.C. yönetimindeki 03 ADF 699 plakalı damperli kamyon, aynı yönde ilerleyen 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Batuhan Çakmak idaresindeki 07 BIF 239 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü ise polis merkezine götürüldü. Olayı haber alıp kaza yerine gelen Çakmak'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazesi Isparta'ya götürüldü

Başında kaskı takılı olmasına rağmen kamyonun üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi Batuhan Çakmak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi, yakınları ve okul arkadaşları tarafından teslim alındı. Genç yaşta evlatlarını kaybeden anne ve babanın bir hayli üzgün olduğu görülürken, Çakmak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çalkı köyüne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Trump'ın 'Saldıracağız' dediği Venezuela'dan tedirgin eden görüntü

O ülkede Trump'ın "Saldıracağız" tehdidini kanıtlayan görüntü
DEM'li Sakık, Hakan Fidan'a bakarak çağrı yaptı! MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur

DEM'li Sakık'ın MİT personelleriyle ilgili iddiası çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Galatasaray'a Monaco maçına saatler kala 3 müjdeli haber

Dev maça saatler kala 3 müjdeli haber birden
Tuğba Melis Türk Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor

Ünlü oyuncu Umre'den paylaştı! Başörtülü halini gören yoruma sarılıyor
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Domenico Tedesco, Galatasaray'ın transferdeki gözdesine göz dikti

Galatasaray'ın bitiremediği transferi istiyor! İşte o isim
Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı

Beğeni uğruna vakumlu torbaya hapsettiği oğluna dehşeti yaşattı
Alvaro Morata: Geri döneceğim

Eski Galatasaraylı Alvaro Morata'dan paylaşım: Geri döneceğim
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
title