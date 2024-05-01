Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücü

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 29 Nisan tarihinde meydana eldi. Umut Otgüne (21) idaresindeki 07 AUL 207 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, yol kenarındaki demir malzemelere çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Umut Otgüne ile eşi Teybut Nur Çiftçi Otgüne (20) yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sürücü Umut Ötgüne, durumunun ağır olması nedeniyle Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. - ANTALYA