Üye Girişi
Haberler

Antalya'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç, başka bir aracın çarpması sonucu ikinci kez kaza geçirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan 17 yaşındaki genç, yerde yattığı sırada başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kaza yaparak yaralanan ve yerde yattığı sırada başka bir aracın çarptığı 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Halil Mert Yüksel, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 20.50 sıralarında Beyrebucak Mahallesi Tosalak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Halil Mert Yüksel (17) idaresindeki 07 BRF 250 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten asfalt zemine düşen Halil Mert Yüksel ağır yaralandı. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kazadan sonra yerdeyken başka araç çarptı

Kazada yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Halil Mert Yüksel, kaza içinde kaza yaşadı. Aynı yönde seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 07 HKA 64 plakalı hafif ticari araç, yerde yatan yaralıya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Burada kontrolden geçirilen Halil Mert Yüksel, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 17 yaşındaki Halil Mert, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada olay yerinde bulunan 07 HKA 64 plakalı aracın sürücüsü M.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İnceleme Gazipaşa Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

 Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

Vatandaşlar, plajda aşırı samimi hareketler sergileyen çifti uyarınca kavga çıktı

 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Bakmadan Geçme

2 ve 4 yıllık bölümler neler? 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite arasındaki farklar neler? 2 yıllık bölümler TYT puanıyla mı alıyor? Hemşirelik Tavan/Taban Puanları 2024 | Devlet ve özel üniversite hemşirelik başarı sıralaması ve kontenjanları arttı mı? Bilgisayar Programcılığı taban puanları açıklandı mı? 2024 Bilgisayar Programcılığı taban puanları! Bisiklet parkurundaki gençlere saldırı! Olay ne, nerede oldu? Hicret ne demek? Müslümanlar, Mekke'den Medine'ye ne zaman hicret ettiler? 2024 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri puan ve sıralama açıklandı mı? J.D. Vance kimdir? Trump'ın başkan yardımcısı adayı James David Vance kaç yaşında ve ne iş yapıyor? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Teklif meclisten geçti mi? Bugün (16 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Polislik bölümü için kaç puan gerekli? PMYO puanı kaç? POLİSLİK TYT mi, AYT mi? Cenk Tosun Fenerbahçe'de! Cenk Tosun İstanbul'a geldi mi? Sağlık kontrolünden geçti mi? YÖK ATLAS neden açılmıyor? YÖK Atlas sorgulama ekranı (https://yokatlas.yok.gov.tr/) Az önce deprem mi oldu? 16 Temmuz en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! YKS TABAN PUANLARI 2024 | YÖK ATLAS 2 ve 4 yıllık üniversite puan ve başarı sıralaması sorgulama ekranı! 16 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar

14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz davasında tartışılacak karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title