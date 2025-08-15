Antalya'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan trafik kazasında 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Karadayı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza Çırpıcı'nın (20) kullandığı motosiklet, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu direğe çarptı. Kazada ağır yaralanan Çırpıcı için çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı genci ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Çırpıcı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ANTALYA