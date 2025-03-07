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Antalya'da Motosiklet Kazasında Bekçilerin Rolü ve Ceza Uygulaması

Antalya'da Motosiklet Kazasında Bekçilerin Rolü ve Ceza Uygulaması
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Manavgat'ta devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, kaza yapan motosiklet sürücüsüne yardım ederek, motosikletin plakasının kapatıldığını ve abartılı egzoz kullandığını tespit etti. Sürücüye toplam 13 bin 76 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devriye görevi sırasında kaza yapan motosiklet sürücüsünün yardımına koşan çarşı ve mahalle bekçileri, motosikletin plakasının bere ile kapatılmış olduğunu belirledi. Motosikletin abartılı egzozu bulunduğunu belirleyen ekipler sürücüye 13 bin 76 TL para cezası uygulandı. Görüntü alan basın mensuplarına tepki gösteren motosiklet sürücüsü görüntü alma hakları bulunmadığı belirterek trafik ekiplerine şikayette bulundu.

Geceleri yaya devriye görevi ile suçun önlenmesi, şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması için görev yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, emniyet ekiplerinin en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor. İmam Hatip Lisesi kavşağında meydana gelen kazanın ardından kazazedelere yardıma koşan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, kaza yapan motosikletin plakasının bere ile kapatılmış olduğunu görünce, olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerini çağırdı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletin egzozunun gürültü kirliliği oluşturacak şekilde abartılı olduğunu belirlerken motosiklet sürücüsüne toplam 13 bin 76 TL para cezası uyguladı. Motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Tüm çabalarına rağmen ceza yemekten kurtulamayacağını anlayan motosiklet sürücüsü Mustafa K. A., görüntü alan basın mensubunu trafik polislerine şikayet etti. Motosikletin ve kendisinin görüntüsünün alınamayacağını söyleyen sürücü basın mensubundan davacı olacağını, basın mensubunun böyle bir hakkı olmadığını iddia etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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