Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazasında Anne-Kız Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazasında Anne-Kız Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü genç kız ve annesi yaralandı. Genç kız, ambulansa taşınırken kendisine yardım eden trafik polisine kahvaltı ısmarlayacağını söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosiklete çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü genç kız ile annesi yaralandı. Genç kız, sedyeye alınıp ambulansa doğru giderken, başından bir an olsun ayrılmayan trafik polisine "Seni nerede bulabilirim. Sana kahvaltı ısmarlayacağım" dedi.

Kaza; Yukarı Pazarcı Mahallesi 4077 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlknur K.'nin kullandığı 07 BJG 621 plakalı motosikletle Mustafa C.'nin kullandığı 42 AAP 798 plakalı otomobil çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motosiklet sürücüsü İlknur K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan annesi Menekşe K. yaralandı.

Yola savrularak yaralanan anne-kızın yardımına Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri koştu. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, sedye üzerindeki genç kız, kaza sonrasında ve ambulansa taşınırken annesi ve kendisinin başından bir an olsun ayrılmayan trafik polisine dönerek "sizi nerede bulabilirim. Size kahvaltı ısmarlayacağım" sözlerine, trafik polisi de "Sen iyileş, gerisine bakarız" şeklinde karşılık verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Maç bitti ortalık karıştı! Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar

Dünyaca ünlü yıldızların birbirine girdiği anlar
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki

Özel'den İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına ilk tepki
İmamoğlu'ndan 'casusluk' soruşturmasında verilen tutuklama kararına sert tepki

İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası dikkat çeken mesaj
Zorlu sürecin ardından güzel haber! Boğaç Aksoy evlilik yolunda ilk adımı attı

Arka Sokaklar'ın yıldız ismi evlilik yolunda ilk adımı attı
e-Devlet'te yeni dönem! Hepsi tek noktada birleşti

e-Devlet'te yeni dönem! Hepsi tek noktada birleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.