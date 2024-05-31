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Antalya'da motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 47 yaşındaki Hüseyin Ünal isimli motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kaza, Side Mahallesi Side Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Kemer Bulvarı istikametine seyir halindeki Batuhan Gençoğlu'nun kullandığı 07 AEZ 564 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip 1060 sokağa geçmek için yaya geçidinden geçen Hüseyin Ünal'ın kullandığı 07 BBK 919 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosikletlerin ve sürücülerinin asfaltta sürüklendiği kazada yaralanan motosiklet sürücüleri 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan 47 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin Ünal hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan diğer motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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