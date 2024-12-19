Üye Girişi
Haberler
MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Yayla Kızılkaya öldürüldü
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
Beklenen gün geldi çattı! Erdoğan'ın hamlesi merakla bekleniyor
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha

Antalya'da Motosiklet Kazasında 25 Bin TL Ceza Kesildi

Antalya'da Motosiklet Kazasında 25 Bin TL Ceza Kesildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada, ehliyetsiz motosikletli hastanede tedaviye alındı. Olayda otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilirken, motosiklet sürücüsü ve sahibine toplam 25 bin 954 TL ceza uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çarpıştığı otomobilin önünde sürüklenen ehliyetsiz motosikletli hastanede tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü ile motosiklet sahibine toplam 25 bin 954 TL ceza uygulandı.

Kaza, dün Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem K.'nın kullandığı 34 GNF 402 plakalı Fiat marka araç, Mustafa U.'nun kullandığı 07 BKT 433 plakalı motosiklete çarptı. Aracın önünde sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülürken, trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 25 bin 954 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar
img

Milyonlarca kişiye sahte bal yedirmişler
img

Yine uzun kuyruklar oluştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
Osman Gökçek'ten '600 milyon liralık ev' iddialarına yanıt
"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU | KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Merkezi atama başvurusu nasıl yapılır? Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında ve aslen nereli? Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 19 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Züleyha Ortak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak biyografisi! Buğra Gökce kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İskenderun-Hatayspor maçı CANLI, HD izle! İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI! 18 ARALIK Sayısal Loto nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 19 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.