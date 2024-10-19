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Antalya'da Motosiklet Kazasında 2 Yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, tali yoldan çıkan araca çarpmamak için motosikletini devirdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde bekleyen araç sürücüsü, kaza ile ilgisi yokmuş gibi olay yerinden ayrıldı. Motosiklet sürücüsüne, ehliyetsiz olduğu için 12 bin 977 TL para cezası kesildi.

Antalya'da seyir halindeki motosiklet sürücüsünün tali yoldan çıkan araca çarpmamak için motosikletini devirmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerinde kısa süre bekleyen araç sürücüsü kendisinin kaza ile bir ilgisi yokmuş gibi olay yerinden ayrılırken kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Müslüm Yavuz'un kullandığı 07 AZE 031 plakalı motosikletin, 1017 sokak kavşağına geldiğinde 07 JT 727 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için fren yaptığında devrilerek sürüklenmesi sonucunda meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Müslüm Yavuz ve motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Bakar yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından kısa süre olay yerinde bekleyen hafif ticari araç sürücüsü kaza ile ilgisi yokmuş gibi aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde ehliyeti olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Manavgat antalya 3-sayfa Güncel Hukuk

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