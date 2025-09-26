Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı, Cezası Kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaygan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrası trafik polisi, kazaların önüne geçmek için yola toprak dökerek önlem aldı. Sürücünün belgesiz olduğu tespit edilerek, para cezası uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dökülen sıvı nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası kayganlaşan yola trafik polisi yol kenarından getirdiği toprağı dökerek önlem aldı.

Kaza; Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3572 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine seyir halindeki Mustafa U.'nun kullandığı 07 AEH 809 plakalı motorlu bisiklet rampadan aşağıya indiği sırada dökülen maddeden dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ihbarı ile verilen adrese gelen trafik polisi meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek için yolun kayganlaşan bölümüne toprak serperek önlem aldı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsünün sürücü belgesinin olmadığı belirlenirken Mustafa U.'ya 18 bin 677 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
