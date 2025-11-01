Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin arkadan bir otomobile çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Sorgun Bulvarı'nda Antbirlik istikametinden Otogar yönüne seyir halindeki Doğukan Adil D.'nin kullandığı 07 BND 48 plakalı motosikletin, Halk Ekmek önüne geldiği sırada aynı yönde ilerleyen plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza sonrası, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Doğukan Adil D., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
