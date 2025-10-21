Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Manavgat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi 4588 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve S. idaresindeki 07 BVN 980 plakalı motosiklet, sokağa döndüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - ANTALYA

