Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosikletin duvara çarpması sonucu sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Ulukapı Mahallesi istikametinden Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Ali Efe Acar'ın kullandığı 07 BTM 510 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafında bulunan duvara çarpması sonucu meydana geldi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ali Efe Acar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa