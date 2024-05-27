Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Denizkızı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametine seyir halinde olan Döne Ç. idaresindeki 07 ATU 930 plakalı motosiklet, Denizkızı Kavşağı'na geldiği esnada kaza yaptı. Kaza sonucu devrilen motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Döne Ç. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA