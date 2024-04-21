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Antalya'da motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı. Kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü, yola savruldu ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolünü kaybederek yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hal istikametinden Beyobası Mahallesi'ne seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki 07 ZZ 0390 plakalı motosiklet, Rasih Kaplan Caddesi'ne geldiği sırada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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