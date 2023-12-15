Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü ve Yolcu Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve yolcu hayatını kaybetti. Kazada, motosikletin önünde ilerleyen kamyonun altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı motosiklette yolcu olarak bulunan genç ise hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da önündeki motosiklete çarparak kontrolden çıkan motosikletin karşı şeritte ilerleyen kamyonun altında kalması sonucu yaşanan kazada sürücünün hayatını kaybetmesinin ardından yaralı olan aynı motosiklette yolcu olarak bulunan gençten de acı haber geldi. 18 yaşındaki Bahadır Demirdelen de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Kasım günü Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup genç motosikletiyle seyir halindeyken arkada bulunan motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde ilerleyen motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay (19) ile yolcu Bahadır Demirdelen çarpmanın etkisiyle yola savuldu. Reşit Altunçay, karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Altunçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Demirdelen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 4 Kasım'dan bu yana tedavisi devam eden Demirdelen'den de 10 gün sonra acı haber geldi. Demirdelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Kaza kamerada

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen iki motosikletten arkadan gelenin öndekine çarptığı ve sürüklendiği, kamyonun şahsın üzerinden geçtiği anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Motosiklet Antalya Antalya Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ECE GÜNER İYİ PARTİ NEDEN İSTİFA ETTİ? İYİ Parti milletvekili Ece Güner ayrıldı mı? Uruguay hangi kıtada yer alıyor? Uruguay nüfusu ne kadar? Cumartesi noter açık mı? Cumartesi günü noter saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Noterler hafta sonu çalışıyor mu? Umman nerede, hangi kıtada? Umman para birimi nedir? MasterChef Sergen ve Esra neden kavga etti? MasterChef Sergen ve Esra kavga mı etti, neden tartıştı? Yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini ne kadar? Yıl sonu enflasyon ve dolar ne olacak, tahminler neler? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 15 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Mesut Yar Sözcü Tv'den ayrıldı mı? Mesut Yar Sözcü Tv'den neden ayrıldı, sebebi ne? CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024: CHP'nin belediye başkan adayları belli oldu mu? CHP belediye başkan adayları listesi 2024 yerel seçimleri! Ateş Kuşları YENİ BÖLÜM (35. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Bu yıl yıl başı hangi güne denk geliyor, kaç gün olacak 2024? Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (14. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 15 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Kızılcık Şerbeti YENİ BÖLÜM (43. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title