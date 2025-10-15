Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Uzaklaştı

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Uzaklaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa ilçesinde devrilen motosiklet park halindeki bir otomobile çarptı. Yaralandığı tahmin edilen sürücü olay yerinden kaçtı. Otomobil sahibi durumu polise bildirdi.

Virajı alamayıp devrilen motosiklet, park halindeki otomobile çarptı. Kazada yaralandığı tahmin edilen sürücü olay yerinden motosikletine binerek uzaklaştı. Otomobil sahibi durumu polise bildirdi. Motosikletin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden Alparslan Türkeş Bulvarı yönüne gitmekte olan bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak motosikletiyle birlikte devrildi. Sürüklenen motosiklet, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarptı. Kazanın ardından yaralandığı tahmin edilen motosiklet sürücüsü, kısa bir süre yerde kaldıktan sonra yeniden motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. Motosikletin park halindeki araca çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sabah saatlerinde aracının hasar gördüğünü fark eden otomobil sahibi, durumu Cumhuriyet Polis Karakolu'na giderek bildirdi. Polis ekipleri kazaya karışan motosiklet sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
15 bin öğretmen istihdamına ilişkin başvurular 17-21 Kasım'da alınacak

Binlerce öğretmen ataması için kritik tarih belli oldu
Şara Moskova'da! Rusya lideri Putin ile bir araya geldi

Tarihi kare! 5000 km yol giden Şara'nın Putin'den tek bir isteği var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine toplanıyor! Eğitim süresinin kısaltılması dahil 4 konu var masada

Öğrencilerin hayatını değiştirecek teklif Erdoğan'ın masasına geliyor
Karslılar ile Sivaslılar karşı karşıya: Kangal mı yoksa Kafkas çoban köpeği mi?

İki ilimizi karşı karşıya getiren köpekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.