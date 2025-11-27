Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Tedaviyi Reddetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü tedaviyi kabul etmedi.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Adliye kavşağına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı'ndan Gençlik Merkezi yönüne seyreden Hasan E. B.'nin kullandığı 07 BJH 890 plakalı motosiklet, kavşaktan dönmekte olan Oğuzhan I.'nın kullandığı 07 BLP 223 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen ambulansta yapılan müdahalenin ardından kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA