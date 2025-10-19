Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarpmasıyla gerçekleşti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kullandığı motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden gelip Acısu Caddesi yönüne seyir halindeki Yusuf Tekatlı'nın kullandığı 07 BPZ 678 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Motosikletten fırlayarak başını asfalt zemine çarparak ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı Özel Akdeniz Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
