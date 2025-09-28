Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Antalya'da savrularak sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kemer ilçesi tüneller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer'den Antalya istikametine seyir eden yabancı uyruklu Cemil Bekfeluni'nin (29) kullandığı 07 BUR 411 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Bekfeluni yolda sürüklenirken, motosiklet ise bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan boş alana uçtu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde genç motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle yolda trafik uzun süre tek şeritten sağlanırken, Cemil Bekfeluni'nin cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı. - ANTALYA