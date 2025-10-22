Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hastaneye Götürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle otomobile çarpan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, hastaneye gitmek istememesine rağmen sağlık görevlisi ve trafik polisinin ikna çabaları sonucu ambulansa binmeyi kabul etti.

Kaza, Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde, Kaymakamlık Konağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Kaan Y. idaresindeki 07 BZK 913 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halindeki Filiz A.'nın kullandığı 07 CDL 647 plakalı Citroen marka otomobilin sağ tarafına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muhammed Kaan Y. yola savrularak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye gitmek istemedi. Ancak olay yerindeki sağlık personeli ve trafik polisinin uzun süren ikna çabaları sonucunda, Muhammed Kaan Y. ambulansa alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

O anlar kamerada

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde otomobille çarpışan motosikletin bir anda devrildiği sürücü ve arkasındaki yolcunun motosikletle birlikte metrelerce sürüklendiği yer aldı. - ANTALYA