Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Antalya'da motosiklete otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan motosiklet sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kaza anı ise bir iş yeri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan motosiklete otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücü ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi ve herhangi bir yaralanma belirtisi olmadığı tespit edildi. Öte yandan kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada motosiklet sürücüsünün çarpmanın şiddetiyle birlikte havaya fırlayıp asfalta zemine düştüğü kaydedildi. - ANTALYA