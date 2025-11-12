Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ayağını Kırdı, Mahallede Önlem Talepleri Artıyor

Antalya'da meydana gelen kazada iki araç arasında sıkışarak ayağı kırılan motosiklet sürücüsünün feryatları sokağı inletti. Mahalle sakinleri, sürekli kaza olan noktada önlem alınmasını istedi.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1057. Sokak ile 1060. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülsüm Y.'nin kullandığı 07 GYG66 plakalı otomobil, sokak kesişiminde çalıştığı iş yerine gelen siparişi teslim etmek üzere yola çıkan Yahya Ç.'nin kullandığı 07 AYR 106 plakalı motosiklete çarptı. Kaza nedeniyle panikleyen Gülsüm Y.'nin kullandığı araç, önüne aldığı motosikletle birlikte park halindeki 07 CAP 665 plakalı otomobile büyük bir gürültüyle çarptı. Gürültü üzerine sokağa çıkan mahalle sakinleri, iki araç arasında sıkışan motosiklet sürücüsü Yahya Ç.'yi bulunduğu yerden çıkartarak kaldırıma aldı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kaldırımda ilk müdahaleyi yaptığı Yahya Ç.'nin bacağında kırıklar olduğu belirlenirken, acı içindeki feryatları ise mahalleyi inletti. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Önlem alınması için birinin ölmesi mi gerekiyor"

Aynı noktada sürekli kazaların meydana geldiğini ve önlem alınmasını istediklerini belirten mahalle sakinlerinden Leyla Ayhan, "Bu binada oturuyoruz. Kazanın gürültüsü ile aşağıya indik biz. Araç motosikletliye çarpmıştı ve iki aracın arasında kaldı çocuk. Muhtemelen kırık var çocukta. Bayağı bir şiddetli vurulmuş sanırım. Zaten motorda paramparça. Burada sürekli kaza oluyor. Buraya kasis veya bir önlem alınmasını istiyoruz. Haftanın 2-3 günü burada kaza oluyor. Yetkililere bildirdik ama herhangi bir şey yapılmıyor. Sürekli yaralamalı kazalar oluyor. En sonunda birisinin ölmesi mi gerekiyor, ölümcül bir kaza olması mı gerekiyor bir şeylerin yapılması için" dedi. - ANTALYA