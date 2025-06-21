Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürekleyen Dikkatsizlik Sonucu Yaralılar

Antalya'da Motosiklet Kazası: Sürekleyen Dikkatsizlik Sonucu Yaralılar
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle hafif ticari aracın çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıdığı anlar dikkatsizliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Antalya'da motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve yolcusu ölümden döndü. Kaza anları güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. 5036 sokaktan gelip 5068 sokak istikametine gitmekte olan Serkan Haf'ın kullandığı 07 BSB 806 plakalı motosiklet Çetin Emeç Caddesinde Sorgun Bulvarı istikametine seyir halindeki Ferhat Oruç'un kullandığı 07 AFV 495 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın motosiklet sürücüsünün dikkatsiz bir şekilde yola çıkması sonucunda meydana geldiği gözlenirken çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan ve asfalta düşen motosiklet sürücüsü Serkan Haf ve motosiklette yolcu olarak bulunan Abdullah Haf yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsünün aracın ön camına çarpan kafasının yarıldığı gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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