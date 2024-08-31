Antalya'da Motosiklet Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hastanelik Oldu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin sağından geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü hastanelik oldu. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 22 10 da ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi 50. Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Serdar Ceylan'ın 07 VEF 997 plakalı motosiklet marketten alışveriş yapmak için yolun sağına yanaşmaya çalışan C.Ç.'nın kullandığı 01 APD 035 plakalı otomobilin sağından geçmeye çalışırken önce otomobilin sol tamponuna ardından da yol kenarında bulunan portakal bahçesinin giriş kapısındaki demir direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü kaza anında motorda yalnız bulunurken otomobilde şoför dahil 2' si çocuk olmak üzere 5 kişi olduğu belirtildi. Otomobilde bulunanlar "Biz bu bölgede tatil yapıyorduk. Kaş'tan gelip Antalya il merkezine doğru gidiyorduk. Yolun karşısındaki marketi gördük. Sağa yanaşıp durduktan sonra marketten su ve gıda malzemesi alacaktık. Birden bir gürültü duyduk. Ne olduğunu anlamadık. Biz sağa yanaşırken motosiklet sağımızdan geçmeye çalıştığı esnada otomobilimizin ön tamponuna çarpmış" dedi. - ANTALYA