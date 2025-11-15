Antalya'da Motosiklet Kazası: Kask Hayat Kurtardı
Manavgat ilçesinde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada, havaya fırlayarak asfalta düşen motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ciddi yaralanmalardan kurtuldu. Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada, havaya fırlayarak asfalta düşen motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü.
Olay, Sarılar Mahallesi Şelale Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yağız Ö. yönetimindeki 07 CDV 582 plakalı motosiklet, 3129 Sokak kavşağına yaklaştığı sırada karşı yönden gelen Muhittin Ç'nin kullandığı 07 CEN 13 plakalı panelvanla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp asfalta düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Başındaki kask sayesinde ağır yaralanmaktan kurtulan yaralıya ilk müdahale olay yerindeki 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA