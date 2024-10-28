Antalya'da Motosiklet Kazası: Kask Hayat Kurtardı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsü kask sayesinde hafif yaralı olarak atlatırken kaza anıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail G. yönetimindeki motosiklet, caddede üzerinde seyir halinde olan Emrah A.'nın kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde hafif yaralarla kazayı atlattı. Olayı gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, yaralı İsmail G.'yi olay yerinde ayakta tedavi etti.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün kask sayesinde ufak sıyrıklarla kurtulduğu görüldü. Öte yandan kısa süre önce Atatürk Caddesi'ne çıkan sokakta uyarı levhası bulunmadığı, sonrasında meydana gelen kazalar ve şikayetler sonucu "DUR" yazılı trafik levhası konulduğu belirtildi. Ancak, levhanın kaldırımın ucuna değil, iş yerinin vitrininin dibine yerleştirilmesi, sürücülerin tabelayı görememesine neden oldu. Vatandaşlar, tabelanın daha görünür bir yere taşınmasını talep ediyor. - ANTALYA