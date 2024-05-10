Antalya'da motosiklet kazası: Kadın sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Cumalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen Kudret Taşdemir idaresindeki motosiklet, H.O.'nun kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen Taşdemir için ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası Kudret Taşdemir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Taşdemir'in cansız bedeni hastane morguna ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme devam ederken, kazaya karışan otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANTALYA