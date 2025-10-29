Antalya'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta dikkatsiz bir dönüş yapan hafif ticari araca çarpmamak için devrilen motosiklette bulunan biri yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Sorgun Bulvarı istikametinden İbrahim Sözen Gençlik Merkezi yönüne seyir halinde olan Ahmet H.'nin kullandığı 07 BJB 554 plakalı motosiklet, 5039 Sokak kavşağına geldiği sırada karşı yönden gelip aynı sokağa dönmek isteyen Hakan A. idaresindeki 07 LF 830 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için frene bastı. Motosiklet sürücüsü, frene rağmen duramayarak devrildi.

Düşmenin etkisiyle sürüklenen motosiklet, dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet H. ile yolcu koltuğunda bulunan Sırbistan vatandaşı Mircana L. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk olarak tedaviyi reddetse de ekiplerin uyarısıyla ambulansa alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın saniye saniyesine yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerinin kazanın nasıl meydana geldiğini gözler önüne serdi. - ANTALYA