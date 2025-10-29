Haberler

Antalya'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Antalya'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hafif ticari araca çarpmamak için frene basan motosiklet devrildi. Kaza sonucunda sürücü ve yabancı yolcu yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta dikkatsiz bir dönüş yapan hafif ticari araca çarpmamak için devrilen motosiklette bulunan biri yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Sorgun Bulvarı istikametinden İbrahim Sözen Gençlik Merkezi yönüne seyir halinde olan Ahmet H.'nin kullandığı 07 BJB 554 plakalı motosiklet, 5039 Sokak kavşağına geldiği sırada karşı yönden gelip aynı sokağa dönmek isteyen Hakan A. idaresindeki 07 LF 830 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için frene bastı. Motosiklet sürücüsü, frene rağmen duramayarak devrildi.

Düşmenin etkisiyle sürüklenen motosiklet, dönüş yapan hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet H. ile yolcu koltuğunda bulunan Sırbistan vatandaşı Mircana L. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk olarak tedaviyi reddetse de ekiplerin uyarısıyla ambulansa alınarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın saniye saniyesine yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerinin kazanın nasıl meydana geldiğini gözler önüne serdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
PFDK'ya sevk edilen 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu

Bahis oynayan 152 hakem ne ceza alacak? Merak edilen soru yanıt buldu
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.