Antalya'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin Manavgat Çevreyolu çıkışında devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki Nesrin D.'nin kullandığı 07 CDB491 plakalı motosiklet Manavgat Çevreyolu köprüsünü geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü ve motosiklet ayrı yönlere savruldu. Savrulan motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki Devrim K.'nin kullandığı 07 C 74481 plakalı otobüsün sağ arka çamurluğuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Nesrin D. ve yolcu olarak bulunan Gülşah B. A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA