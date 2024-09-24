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Antalya'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Antalya'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 22 yaşındaki Mehmet Bidar ve 26 yaşındaki hemşire Ayşe Gülizar Durmaz hayatını kaybetti. Cenazeleri ailelerine teslim edilirken, Durmaz'ın annesi duygusal bir açıklama yaptı.

Antalya'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki genç ile 26 yaşındaki hemşirenin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Genç hemşirenin cenazesini alan annesinin, "Yükümü aldım gidiyorum. O kadar zayıflamış ki tabutları doldurmadı kuş gibiydi" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.

Olay, 06.00 sıralarında Kundu - EXPO istikametindeki Kral Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Mehmet Bidar'ın kullandığı 07 AGB 008 plakalı motosiklet, Belek yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosiklette sürücü Mehmet Bidar ve arkasındaki yolcu Ayşe Gülizar Durmaz (26) metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Bidar ve özel bir hastanede hemşire olduğu öğrenilen Ayşe Gülizar Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenazeler Aksu ilçesinde defnedilmek üzere ailelere teslime edildi.

"Yükümü aldım gidiyorum"

Kızı Hemşire Ayşe Gülizar Durmaz'ın cenazesini teslim alan annesi gözyaşları içerisinde, "Yükümü aldım gidiyorum. O kadar zayıflamış ki tabutları doldurmadı kuş gibiydi. Kızımı bir daha göremeyeceğim onu" sözlriyle feryat etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet antalya 3-sayfa Sağlık Kaza

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