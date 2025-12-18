Haberler

Kaza yaptığı motosikletini yaptıramadan tekrar kaza yaptı, yerde yaralı halde derdini anlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle seyir halindeyken bir araca çarpan genç sürücü, daha önceki kazasının ardından yeniden kaza yaptığını belirtti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet sokaktan çıkan araca çarptı. Kazada motosikletli yaralanırken, yerde yatan motosiklet sürücüsü "Çarşamba günü kaza yapmıştım. 10 bin lira masrafı çıktı. Motoru yaptıracaktım, yeniden kaza yaptım" dedi.

Kaza, Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Semih I.'nın kullandığı 06 FEN 746 plakalı motosiklet 7007 Sokak kesişimine geldiğinde Süleyman B.'nin kullandığı 07 BZU 776 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada, motosikletten fırlayan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yerde yaralı halde yatan motosiklet sürücüsü genç ambulans beklerken kendisine yardım edenlere, "Çarşamba günü aynı şekilde yola çıkan bir araçla çarpışıp kaza yaptım. 10 bin lira masraf çıktı. Motosikletimi yaptırmadan yeniden kaza yaptım" dedi. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

