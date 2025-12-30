Manavgat'ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü genç kadın yaralandı.

Kaza, Demokrasi Bulvarı'nda 5008 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu yönünde ilerleyen Yasemin Ö.Ş.'nin kullandığı 07 BPC 659 plakalı motosiklet, kavşakta Sezer I.'nın kullandığı 07 LFD 11 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü Yasemin Ö.Ş., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü genç kadının karşıya geçen otomobili fark etmeyerek çarptığı ve ardından yere düştüğü görüldü. - ANTALYA