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Antalya'da Motosiklet Kazası: Ehliyetsiz Sürücü 27 Bin TL Ceza Yedi

Antalya'da Motosiklet Kazası: Ehliyetsiz Sürücü 27 Bin TL Ceza Yedi
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yaya geçidine yaklaşırken devrildi. Sürücü yaralanırken, ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye toplam 27 bin 460 TL ceza kesildi.

Antalya'da seyir halindeki motosiklet yaya geçidine yaklaştığı sırada önündeki araçlara çarpmamak için sürücüsünün fren yapması sonucu devrilerek sürüklendi.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Rıdvan Y.'nin kullandığı 07 BTC 68 plakalı motosiklet Manavgat Adliyesi önündeki yaya geçidine yaklaştığı sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazada yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına olay yerinin yakınında bulunan sağlık ocağı çalışanları koştu.

Ehliyetsiz çıktı, 27 bin 460 TL ceza yedi

Yaralı sürücü, ihbarla olay yerine gelen112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 977 TL, motosiklet sahibine 12 bin 977 TL ve muayenesinin olmaması nedeniyle bin 506 TL olmak üzere toplam 27 bin 460 TL para cezası uygulandı. Motosiklet trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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