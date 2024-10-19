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Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Sürücü Yaralandı

Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin kavşakta çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Antalya'da aynı istikamette seyir haindeki 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücülerinden birisi yaralandı.

Kaza; Manavgat İlçesi Side Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Side istikametinden Sorgun istikametine gitmekte olan İsa Oflaz'ın kullandığı 07 BBS 097 plakalı motosiklet ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Adnan Menderes Bulvarına çıkan Taycan Yeşilipek'in kullandığı 07 BAZ 375 plakalı motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İsa Oflaz isimli motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirilirken diğer motosiklet sürücüsü kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Manavgat Güvenlik antalya 3-sayfa trafik Yaşam Kaza

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