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Antalya'da motosiklet kazası: Bir kişi yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Furkan B. İdaresindeki 07 BPG 740 plakalı motosiklet, Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde iken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kaza sonucu devrilen motosikletten parke yola savrulan motosiklet sürücüsü Furkan B. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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