Antalya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'da Alman sürücünün kullandığı otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi Kömürcüler Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. D-400 Karayolu istikametinden gelip turizm yolu istikametine seyir halindeki Hüseyin Y.'nin kullandığı 07 BLG 474 plakalı motosiklet ile karşı istikametten gelen Alman vatandaşı Van Den Heuvel'in kullandığı 07 AGB 772 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü Hüseyin Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. - ANTALYA